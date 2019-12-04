Відповідальний за Україну дипломат Держдепу США сьогодні прибуде до Києва



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В.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер

Посол Рікер зустрінеться з командою посольства США та офіційними особами України в Києві

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер відвідає з візитом Україну 4 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

«4 грудня посол Рікер зустрінеться з командою посольства США та офіційними особами України в Києві», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що з 5 по 6 грудня посол Рікер очолить делегацію США в Міністерстві Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Братиславі, Словаччина.

Посол Рікер зустрінеться з лідерами держав-учасників, щоб обговорити ключові пріоритети, в тому числі підтримку військової прозорості та суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше помічниця держсекретаря США, керівник Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі зустрілася з міністром у справах ветеранів Оксаною Колядою та українськими ветеранами.

Метою цих зустрічей було просування партнерських відносин між Україною та США заради тих, хто постраждав від підтримуваного Росією конфлікту на сході України.

До слова, у жовтні високопосадовець Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Філіп Рікер дав свідчення в декількох комітетах Палати представників у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.