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    Жінка використовувала песика для перевезення валюти на окуповану територію

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    Жінка з песиком породи той-тер&rsquo;єр прямувала автомобілем на тимчасово окуповану частину Донецької області - Жінка використовувала песика для перевезення валюти на окуповану територію
    Жінка з песиком породи той-тер’єр прямувала автомобілем на тимчасово окуповану частину Донецької області

    На дні переноски для тварин жінка сховала $6 тисяч та 14500 гривень

    Прикордонники на КПВВ «Новотроїцьке» впіймали жінку, яка облаштувала схованку для валюти у переносці для собаки. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що жінка з песиком породи той-тер’єр прямувала автомобілем на тимчасово окуповану частину Донецької області. «У підкладці на дні переноски для тварини прикордонники Донецького загону спільно зі співробітниками ДФС виявили облаштований тайник», – йдеться у повідомленні.

    Загалом ця жінка намагалася перевезти $6 тисяч та 14500 гривень.

    Держприкордонслужба інформує, що вчора, 13 листопада, ще в одієї мандрівниці, яка прямувала на окуповані території через КПВВ «Новотроїцьке» виявили приховані $6 тисяч та 55 тисяч російських рублів.

    В обох випадках представники ДФС кошти вилучили та склали адмінпротоколи за ст. 204-3 КУпАП «Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції», – нагадали прикордонники.

    Санкція цієї статті передбачає конфіскацію таких товарів та накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба гроші КПВВ ОРДЛО тварини окуповані території жінка перевезення
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