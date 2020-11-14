Не витрачаєте гроші з рахунку? На перевірку. Уряд запровадив новий порядок отримання пенсій

Кабмін прийняв постанову про Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

Якщо пенсія перераховується на картку, і протягом року з неї не витрачалися кошти, то запускається механізм перевірки особистості одержувача

На днях Кабінет міністрів України схвалив постанову про внесення змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій та до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, мова йде про введення «єдиного звернення в питанні виплати пенсій».

«Раніше треба було йти до Пенсійного фонду, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати – була важка процедура. Тепер буде достатньо одного звернення, коли людина просто звертається до Пенсійного фонду. Далі за зверненням самого Фонду або органів соціального захисту буде відкритий відповідний рахунок в банку», – зазначив Шмигаль.

Так, згідно із змінами заяву про виплату пенсії або грошової допомоги чи заяву про виплату пенсії/грошової допомоги з відкриттям рахунку подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення за вказаним в заяві місцем фактичного проживання.

Заява про виплату пенсії або грошової допомоги може прийматися органом Пенсійного фонду або соцзахисту через установи уповноваженого банку.

Органи Пенсійного фонду та соцзахисту формують перелік набувачів на підставі отриманих заяв і разом з необхідними для відкриття рахунку документами та відомостями передають уповноваженому банку в строки, визначені в договорі, але не пізніше, ніж через 5 днів з дня отримання документів.

Уповноважений банк не пізніше 20 числа кожного місяця надає органам Пенсійного фонду і соцзахисту перелік відкритих за зверненнями рахунків одержувачів із зазначенням номерів таких рахунків та інформації про укладення договорів банківського рахунку з одержувачами пенсій, а в разі відмови у відкритті рахунку – інформацію про причини відмови.

До причин відмови віднесені, зокрема, недостовірні відомості, зазначені одержувачем, «неправдива інформація», «будь-які інші відомості, необхідні банку для відкриття рахунку»

Варто зазначити, що в змінах також передбачений механізм перевірки реальності одержувача пенсії.

Так, якщо пенсія або грошова допомога перераховується на картку, термін дії якої більше року і протягом року за такою платіжною карткою не витрачалися кошти особисто пенсіонером або одержувачем допомоги, то згідно з постановою запускається механізм перевірки особистості одержувача:

Уповноважений банк повідомляє про це орган Пенсійного фонду або соціального захисту населення,

Орган Пенсійного фонду або соцзахисту забезпечує проведення ідентифікації і верифікації особи на підставі пред'явленого (в обов'язковому порядку) одержувачем особисто паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує його вік і визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про місце проживання.

Нагадаємо, у 2021 року підвищення пенсій торкнеться близько 10 млн пенсіонерів, при цьому відбуватиметься воно в п’ять етапів для різних категорій.

Раніше уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.