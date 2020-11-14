Економіст розвіяв міфи щодо відтоку мізків і робочих рук з України

Експерт пояснив, як впливають на економіку аутсорс і трудова міграція

Людський ресурс – один з головних українських скарбів. Але зараз першокласні інженери та IT-фахівці працюють не на батьківщину, а на західні корпорації. А простим трудягам доводиться виїжджати і будувати польську економіку.

Чи так це погано, як здається, пояснив економічний експерт та інвестор з Ізраїлю Григорій Зайд в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

IT на аутсорс – це відтік мізків?

Насправді ні, вважає фахівець. Він упевнений, що кожна країна може запропонувати і продати світу те, що її люди вміють найкраще. Ізраїль, наприклад, успішний у генерації нових ідей для виробництва товарів і послуг. А Німеччина – в їхній реалізації. У будь-якому випадку, ті, хто працюють на аутсорс, залишаються в своїй країні, в ідеалі платять податки і витрачають гроші на батьківщині. Це не створює ризиків для економіки.

«В аутсорсингу я не бачу нічого поганого. Потрібно зрозуміти, що може запропонувати на ринку український фахівець з якісною технічною освітою та навичками. І якщо це сьогодні аутсорсинг, я не бачу в цьому нічого поганого. Люди будуть працювати на ту економіку, яка пред’являє попит. Це не експорт мізків. Погано буде, якщо ці люди поїдуть з України до інших країн. Ось це буде погано», розповів економічний експерт.

Заробітчани надсилають додому багато грошей. Це ж добре?

Дійсно, трудові мігранти переказують до України по 11 млрд доларів на рік. Це чимала частина всієї валюти, що надходить до країни, – часом більше, ніж приносить експорт зерна. Але якщо подивитися на питання глобальніше, виявиться, що вигоди країні це не приносить.

«Я б оцінив це як дуже негативне явище. Тому що людський ресурс – один з найважливіших для будь-якої економіки. І в економіці України він використовується не тією мірою, якою міг би. Адже при використанні людського ресурсу створюється продукт, зарплата в складі цього продукту – тільки невелика частина. Саме ця частина – теж частково – направляється до України людиною, яка працює за кордоном. Це найнеефективніше використання трудового ресурсу, яке тільки може бути. Гірше може бути тільки якщо людина поїде і взагалі нічого не відправить», – зауважив експерт.

Це дуже небезпечна тенденція, вважає експерт. У найгіршому випадку така динаміка може навіть призвести до краху держави. Адже хто розвиватиме країну, якщо їдуть зазвичай найосвіченіші та найенергійніші люди?

Важливий момент: у боротьбі з цією загрозою важливо не перегинати палицю. За словами Зайда, адміністративні бар’єри неприпустимі – благополуччя кожної окремої людини понад усе. Розв’язати проблему можна лише створивши в країні умови, в яких люди зможуть заробляти, не виїжджаючи. Саме це і є завданням держави, каже експерт.