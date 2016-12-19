Жириновський першим подав документи для реєстрації на виборах президента РФ

ЛДПР прийняла рішення висунути Жириновського в якості кандидата на вибори в кінці листопада

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах. Як повідомляє РІА Новини, Жириновський приніс документи в Центральну виборчу комісію РФ у четвер, 21 грудня. У пакет документів, необхідних для реєстрації, входять рішення з'їзду партії про висунення кандидата,



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Володимир Жириновський

ЛДПР прийняла рішення висунути Жириновського в якості кандидата на вибори в кінці листопада

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах. Як повідомляє РІА Новини, Жириновський приніс документи в Центральну виборчу комісію РФ у четвер, 21 грудня.

У пакет документів, необхідних для реєстрації, входять рішення з'їзду партії про висунення кандидата, заява про згоду балотуватися, біографічні відомості, а також відомості про майно та доходів за останні шість років, причому не тільки самого Жириновського, але і його дружини.

Збирати підписи виборців Жириновському не потрібно, так як він балотується від парламентської партії.

ЛДПР прийняла рішення висунути Жириновського в якості кандидата на вибори в кінці листопада. Вибори 2018 роки стануть для лідера ЛДПР шостими поспіль, що, за його словами, - рекорд для країн Європи.

Вибори пройдуть 18 березня 2018 року. Президент Росії Володимир Путін, який буде балотуватися як самовисуванець, висуне свою кандидатуру 26 грудня. Політик Олексій Навальний подасть документи в ЦВК 24 грудня.

Крім того, про свої плани брати участь у виборах заявили лідер «Яблука» Григорій Явлінський, телеведуча Ксенія Собчак, теле-і радіо ведуча Катерина Гордон і бізнес-обмудсмен Борис Титов.

За даними грудневого опитування, проведеного холдингом «Ромир», якби вибори відбулися найближчим часом, то за опонентів Володимира Путіна проголосували б 25% росіян. Зокрема, за Жириновського - 8%, за Зюганова - 7%, за Навального - 3%. Бажання проголосувати за Собчак, Миронова і Явлінського висловили по 2% опитаних.