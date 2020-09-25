Жителька Закарпаття виростила найбільший в Україні сад хурми
Наразі у саду росте 60 сортів хурми
Жителька Виноградова на Закарпатті виростила єдиний і найбільший в Україні сад хурми. Про це повідомляє uzhgorod, пише agronews.ua
Зазначається, що наразі у саду росте 60 сортів хурми.
«Свій сад фермерка заснувала 18 років тому. Сьогодні у саду росте 270 дерев, а на початку лише половина з висаджених дерев прижилася», – йдеться у повідомленні.
Видання інформує, що через соціальні мережі власниця саду хурми Наталія Мартишинець познайомилася із поціновувачами та любителями вирощування цих дерев у всьому світі.
Як повідомлялося, на Волині фермер висадив три гектари лілій та хризантем.