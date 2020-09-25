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    Жителька Закарпаття виростила найбільший в Україні сад хурми

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    Свій сад фермерка заснувала 18 років тому. Сьогодні у саду росте 270 дерев - Жителька Закарпаття виростила найбільший в Україні сад хурми
    Свій сад фермерка заснувала 18 років тому. Сьогодні у саду росте 270 дерев

    Наразі у саду росте 60 сортів хурми

    Жителька Виноградова на Закарпатті виростила єдиний і найбільший в Україні сад хурми.  Про це повідомляє uzhgorod, пише agronews.ua

    Зазначається, що наразі у саду росте 60 сортів хурми.

    «Свій сад фермерка заснувала 18 років тому. Сьогодні у саду росте 270 дерев, а на початку лише половина з висаджених дерев прижилася», – йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що через соціальні мережі власниця саду хурми Наталія Мартишинець познайомилася із поціновувачами та любителями вирощування цих дерев у всьому світі.

    Як повідомлялося, на Волині фермер висадив три гектари лілій та хризантем.

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