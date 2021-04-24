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    Жодних цільових програм для забезпечення вчителів технікою для онлайн-занять немає – освітній омбудсмен

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    Технічне забезпечення &ndash; це обов&rsquo;язок засновника закладу освіти - Жодних цільових програм для забезпечення вчителів технікою для онлайн-занять немає – освітній омбудсмен
    Технічне забезпечення – це обов’язок засновника закладу освіти
    shutterstock.com

    Освіта не отримала жодних коштів з держбюджету-2020 на технічне забезпечення віддаленого навчання

    Зараз в Україні не існує жодних цільових програм для забезпечення вчителів технікою для онлайн-занять. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    «В принципі, у школах техніка є, і у школах цілком може вистачати техніки (хоча не всюди), щоб, наприклад, на заяву вчителя видати йому додому комп’ютер. Жодних цільових програм на забезпечення вчителів технікою немає – принаймні, мені вони не відомі. Сказати, скільки грошей виділили на придбання техніки для вчителів, зараз не може ніхто», – сказав він.

    Горбачов нагадав, що технічне забезпечення – це обов’язок засновника закладу освіти, а засновником закладів освіти у нас здебільшого є місцеві органи влади. «Але зрозуміло, що зараз місцеві бюджети потерпають від локдауну. Там недобір коштів сягає до 70% по деяких територіальних громадах, дай Боже, щоб стало грошей на утримання закладів освіти», – додав освітній омбудсмен.

    Він також зауважив, що минулого року освіта не отримала на це жодних коштів з державного бюджету на технічне забезпечення віддаленого навчання. «Більше того, у освіти забрали 5 млрд і перекинули їх на будівництво доріг. Єдині гроші, які прийшли з антиковідного фонду до освіти – це 54 млн грн на виплати компенсацій учасникам за абсолютно дивне скасування пробного ЗНО у червні минулого року. Це мене невимовно обурює», – зазначив Горбачов.

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    Теги: освіта навчання карантин коронавірус освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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