В Україну повинні поставити ще 1,4 млн доз вакцин в рамках Covax, – МОЗ

Міністр зазначив, що в наступному місяці в Україну повинна прибути партія китайської Covid-вакцини

В Україну повинні поставити ще 1,4 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму Covax і 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Що стосується Covax. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати ближче до 15 травня. 1,4 млн доз за повідомленнями Covax, які ми отримуємо», – заявив він.

Також міністр зазначив, що в наступному місяці в Україну повинна прибути партія китайської Covid-вакцини.

«Буквально сьогодні ми отримали повідомлення від них, що наступну партію вакцин в обсязі до 500 тисяч доз ми повинні отримати в перших числах травня. І протягом травня ще до мільйона доз ми повинні отримати», – сказав Степанов.

Додамо, що в Україні вчора 16169 людей було щеплено проти Covid-19. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов. Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Джерело: РБК-Україна