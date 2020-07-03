Стали відомі імена депутатів, які ігнорували голосування Ради у червні



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КВУ назвав депутатів, які ігнорували голосування Ради в червні.

ОПЗЖ пропустила половину голосувань Ради за останній місяць

Комітет виборців проаналізував участь депутатів парламентських фракцій і груп в голосуваннях Верховної Ради в червні.

За даними КВУ найнижчі показники голосувань у фракції «Опозиційна платформа За життя». Депутати цієї політсили пропустили половину голосувань Ради за останній місяць. В середньому один депутат ОПЗЖ взяв участь лише в 54% голосувань. Серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в червні: Сергій Ларін (проголосував 1 раз за місяць, взяв участь в 0,26% голосувань), Тарас Козак (2 голосування, 0,51%), Ігор Абрамович (6 голосувань, 1%), Юлія Льовочкіна (7 голосувань, 1%), Сергій Льовочкін (9 голосувань, 2%), Вадим Рабінович (19 голосувань, 4%), Вадим Столар (23 голосування, 5%).

Також низькі показники участі в голосуваннях Ради у депутатів групи «За майбутнє». В середньому один депутат цієї політсили взяв участь в 60% голосувань.

Депутати ВО «Батьківщина» в середньому взяли участь в 65% голосувань.

Вищі результати в депутатів групи «Довіра» (73%) та фракції «Голос» (74%).

Найчастіше в червні голосували (натискали «за», «проти», «утримався») депутати «Європейської солідарності» (77%) та «Слуги Народу» (84%). Лише один народний депутат взяв участь в усіх 100% голосувань впродовж місяця – це Олександр Бакумов.

Всього в червні відбулося 391 голосування. Упродовж місяця депутати прийняли так званий закон «про злодіїв у законі», призначили міністра захисту довкілля та природних ресурсів і не підтримали Програму діяльності Кабінету міністрів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула проєкт постанови №3772 «Про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України». Відставку очільника НБУ підтримало 286 нардепів.