Вибори у столиці. Шоумен Пальчевський тепер має партію і одіозного спонсора? (Документ)



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Шоумен і ймовірний кандидат на мерське крісло Києва Андрій Пальчевський

Шоумен і керівник медичного центру, де здавав аналізи Зеленський, боротиметься за посаду міського голови Києва. За гроші Столара?

Шоумен і власник столичного медичного центру Андрій Пальчевський під вибори мера Києва обзавівся політичною партією і створив громадську організацію.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відкритих реєстрів.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, 29 червня відбулася перереєстрація партії «Україна завтра» на партію «Перемога Пальчевського». Цього ж дня керівником політсили став Андрій Пальчевський, який замінив Павла Білоцерківського. Людина з такими ж ініціалами була помічником нардепа VIII скликання, «ексрегіонала» Анатолія Гіршфельда.

Дані бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol

Крім цього, 10 липня зареєстровано громадську організацію «Перемога Пальчевського». Співзасновниками ГО є мешканець Київщини Олександр Гендзьора і киянин Олексій Якименко. Також Гендзьора є керівником Рівненської регіональної організації партії «Україна завтра».

Дані бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol

Окремо ряд телеграм-каналів розповсюдили інформацію про те, що буцімто нардеп від ОПЗЖ, одіозний столичний політик Вадим Столар фінансуватиме виборчі перегони Пальчевського. Бюджет кампанії становитиме кілька мільйонів доларів.

За даними групи «Рейтинг», лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко. Його за умови проведення виборів найближчим часом (дані соціології на середину квітня 2020 року – «Главком») підтримали б 38,7% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні. Сергія Притулу підтримали б 9,1% опитаних, Олександра Ткаченка – 8,8%, Андрія Пальчевського – 8,2%, Олександра Омельченка – 6,4%, Олександра Попова – 5,2%, Болеслава Березу – 4,4%.