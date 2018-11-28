Жорстка позиція президента викрила політиканів, що піклуються лише про свою вигоду, - експерт



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Президент Петро Порошенко у Верховній Раді

Популісти дуже часто діють на руку окупантам, тому що за своїми політичними інтересами забувають про національний, - наголосив Юрчишин

Жорстка позиція президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану і порятунку країни від вторгнення російських військ викрила політиканів, що піклуються тільки про свою вигоду, і розкрила їх справжні мотиви. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політичний експерт Hеанімаційнjuj пакету реформ Ярослав Юрчишин.

«Багато хто розцінив мій пост про оцінку дій Верховної Ради як спробу пояснити дії популістів, які політизували питання безпеки. Тому спробую деталізувати, що, на мою думку, все-таки відбулося. Жорстка позиція щодо воєнного стану, ініційована президентом (уточнена в процесі переговорів і узгоджень), дійсно спровокувала політиканів, які піклуються тільки про свою вигоду, на демонстрацію своєї суті», - підкреслив Юрчишин.

В якості ілюстрації він нагадав, як ряд народних депутатів і фракцій намагалися відкрито саботувати ухвалення екстрених заходів щодо захисту України від ворога.

«Сьогодні ще раз переглянув понеділкову трансляцію, щоб верифікувати свою оцінку. Згадав блокування Ляшком трибуни, скандування абсурдних слоганів... Ситуативний його союз з Тимошенко в цьому процесі, хоча ще вчора він її паплюжив на чому світ стоїть. Атаки представників «Батьківщини» на першого віце-спікера Ірину Геращенко», - написав експерт.

За його словами, популісти дуже часто діють на руку окупантам, тому що за своїми політичними інтересами забувають про національний.

«А потім вони фоткаются у військовій формі зі слоганом «народний президент» (вилазить аналогія з «народними» із окупованих територій, чи не так?). Або заявляють про новий Будапештський меморандум, блокуючи здатність власної країни оборонятися. Хтось під час кризи судить чергове шоу на каналі свого спонсора... Це все треба фіксувати і запам'ятовувати. Ті, хто ледь не зірвали ключове в сфері безпеки засідання, повинні зникнути з української політики», - констатував Ярослав Юрчишин.