«Жовті жилети» знову повернулися на вулиці Франції



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У Парижі протестувальники зібралися біля Тріумфальної арки, маршем планували пройти західними заможними кварталами столиці

Французькі «жовті жилети» протестують 16-ті вихідні поспіль в Парижі та інших містах, щоб показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною для багатих. Про це пише AP.

У Парижі протестувальники зібралися в суботу біля Тріумфальної арки, маршем планували пройти західними заможними кварталами столиці.

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю повторив заклик до спокою, вказуючи на «неприйнятні» спалахи насильства від моменту початку руху в листопаді.

Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна «велика дискусія», ініційована Макроном, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується цього місяця.

Нагадаємо, протести почали водії, незгодні з підвищенням мит на пальне. Влада винесла вироки 1800 учасникам протестів «жовтих жилетів». Ще близько 1400 людей очікують на винесення вироку. 10 осіб загинуло у інцидентах, пов'язаних з протестами.