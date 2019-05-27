Юзік із «Кварталу» планує балотуватися до Верховної Ради



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На президентських виборах 2019 року Юрій Корявченков очолював штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі

Юрій Корявченков висловив бажання балотуватися по мажоритарному округу

Актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков (Юзік) буде балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу, якщо пройде перевірку партії «Слуга народу». Про таке розповів глава штабу партії Олександр Корнієнко, повідомляє LB.ua.

«Якщо він пройде перевірку, буде балотуватися по одному з округів у Кривому Розі», — сказав Корнієнко.

Повідомляється, що наразі Корявченков поки єдиний із «Кварталу», хто висловив бажання отримати мандат народного депутата. Актори студії, які захочуть брати участь у парламентських виборах, будуть звільнені від деяких етапів перевірки, зокрема, від бесіди з психологом, розповів Корнієнко.

44-річний Юрій Корявченков родом з Кривого Рогу. Закінчив Криворізький технічний університет за фахом «інженер-електрик». Працював електрослюсарем, інженером в Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Грав у КВК з 1995 року, пізніше — у студії «Квартал 95».

На президентських виборах 2019 року Корявченков очолював штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.