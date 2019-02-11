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    Журналіст Макаров заявив, що його хочуть звільнити із Суспільного

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    Юрій Макаров - Журналіст Макаров заявив, що його хочуть звільнити із Суспільного
    Юрій Макаров

    Наглядова рада розглядає ще одну кандидатуру для звільнення — журналіста Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур

    Журналіст Юрій Макаров повідомив, що Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) має намір звільнити його з посади члена Правління НСТУ, а також Тетяну Кисельчук з посади генпродюсера.

    Про це Макаров написав у Facebook.

    Журналіст зазначив, що причиною такого рішення стала трансляція виступу гурту «Хамерман Знищує Віруси» у новорічну ніч на телеканалі UA:Культура.

    «Юрій Макаров, Тетяна Кисельчук — наступні на вихід!» Оприлюднено порядок денний завтрашнього засідання Наглядової ради Суспільного мовлення. Цього питання в ньому немає. Мені про нього розповіли в п'ятницю і вчора (два джерела, як годиться), мабуть, не вмістилося або змінилися плани. Але воно було», — написав він.

    Водночас він пояснив, що виступ «Хамерман Знищує Віруси» було показано серед інших 18 провідних вітчизняних рок-гуртів.

    Крім того, за словами журналіста, Наглядова рада розглядає ще одну кандидатуру для звільнення — журналіста Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур.

    «Кажуть, що ще однією кандидатурою на виліт у пункті порядку денного, який вилетів, був Роман Вінтонів. А його за що? Питання не до мене», — додав він.

    Нагадаємо, Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор «Суспільного» USAID призупинив дію гранта.

    Також Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.

    Нагадаємо, наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа. 

    Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

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