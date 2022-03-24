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    Журналіст: поліція захищала колаборантів з ОПЗЖ за вказівкою голови Закарпатської ОДА

    Діяльність партії призупинили. Що ж робила поліція? - Журналіст: поліція захищала колаборантів з ОПЗЖ за вказівкою голови Закарпатської ОДА
    Діяльність партії призупинили. Що ж робила поліція?
    фото з відкритих джерел

    Поліція побила громаду, яка не допускала регіоналів на сесію

    Поліція Мукачева побила людей, що не пускали депутатів від ОПЗЖ, на засідання міськради.

    Як повідомив журналіст Олександр Аронець, у Мукачівській міськраді громада на виконання указу президента та рішення РНБО, які припинили діяльність партії ОПЗЖ та інших, заблокували цим депутатам прохід.

    «І це дуже правильно. Нехай публічно виходять з партії та оголошують про припинення існування фракції, як це зробили депутати ОПЗЖ окупованого Херсона, а тоді хай працюють на громаду (після того, як поспілкуються з СБУ, звісна річ).

    Але одне я не можу зрозуміти. Поліція побила громаду, яка не допускала регіоналів на сесію.

    Хоча мало би бути навпаки, адже є рішення РНБО», − обурився журналіст.

    Ба більше, за інформацією ЗМІ побили навіть нардепа Балогу, який також намагався не допустити регіоналів на сесію, після чого той потрапив до реанімації з гіпертонічною кризою та травмами від рук поліції. За словами місцевих, колаборантів з ОПЗЖ поліція захищала за вказівкою Віктора Микити, голови ОДА.

    Нагадаємо, п’ять депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» подали заяви на вихід зі складу фракції.

    Серед тих, хто вийшов: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Наталія Приходько.

    Крім цього, нардеп Антон Яценко вийшов з фракції «Батьківщина».

    Теги: росія окупанти РНБО війна партії громада Україна поліція журналіст окупація #stoprussia
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    Журналіст: поліція захищала колаборантів з ОПЗЖ за вказівкою голови Закарпатської ОДА