Журналіст: поліція захищала колаборантів з ОПЗЖ за вказівкою голови Закарпатської ОДА

Поліція побила громаду, яка не допускала регіоналів на сесію

Поліція Мукачева побила людей, що не пускали депутатів від ОПЗЖ, на засідання міськради.

Як повідомив журналіст Олександр Аронець, у Мукачівській міськраді громада на виконання указу президента та рішення РНБО, які припинили діяльність партії ОПЗЖ та інших, заблокували цим депутатам прохід.

«І це дуже правильно. Нехай публічно виходять з партії та оголошують про припинення існування фракції, як це зробили депутати ОПЗЖ окупованого Херсона, а тоді хай працюють на громаду (після того, як поспілкуються з СБУ, звісна річ).

Але одне я не можу зрозуміти. Поліція побила громаду, яка не допускала регіоналів на сесію.

Хоча мало би бути навпаки, адже є рішення РНБО», − обурився журналіст.

Ба більше, за інформацією ЗМІ побили навіть нардепа Балогу, який також намагався не допустити регіоналів на сесію, після чого той потрапив до реанімації з гіпертонічною кризою та травмами від рук поліції. За словами місцевих, колаборантів з ОПЗЖ поліція захищала за вказівкою Віктора Микити, голови ОДА.

Нагадаємо, п’ять депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» подали заяви на вихід зі складу фракції.

Серед тих, хто вийшов: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Наталія Приходько.

Крім цього, нардеп Антон Яценко вийшов з фракції «Батьківщина».