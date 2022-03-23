Балога заявив про своє побиття під час штовханини з представниками ОПЗЖ

Діяльність «Опозиційної платформи – За життя» призупинено в Україні на час воєнного стану

Народний депутат просить Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження

Народний депутат IX скликання Віктор Балога звернувся до директора Державного бюро розслідувань із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Копію заяви про злочин політик виклав у Facebook.

Він зазначив, що був запрошений на позачергову сесію Мукачівської міської ради, яка відбулася 23 березня. Також на засідання хотіли потрапити представники «Опозиційної платформи – За життя». Діяльність цієї політичної сили призупинено в Україні на час воєнного стану, відповідно до Указу президента від 19 березня.

При цьому, як стверджує Балога, представники ОПЗЖ заручилися підтримкою правоохоронців і намагалися ввійти до сесійної зали. Під час цього до обранця спецпідрозділ поліції застосував «насильницькі дії та спробу здійснити незаконний огляд». Крім цього, Балога стверджує, що отримав тілесні ушкодження.

«Проросійське шобло на Закарпатті, не дочекавшись «освободителей», вирішило повторити в Мукачево 2004 рік. Розумію, що дволика наволоч думає, що війна все спише, але вони глибоко помиляються», – зазначив політик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином: