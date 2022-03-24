«За законами воєнного часу». Мер Миколаєва передав «привіт» колаборантам, які тепер сидять дуже тихо
Мер Миколаєва попередив, кого будуть «саджати на підвал»
Усі політичні міські діячі, які виступили на підтримку війни, заарештовані та відправлені до підвалу. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».
Сенкевич повідомив, що колаборанти, які готові керувати в містах при російській владі, зараз сидять тихо, а всіх, хто виступає на підтримку війни та окупантів судитимуть за законом воєнного часу.
«Зараз сидять дуже тихо, бо розуміють, що якщо проявляться, то будемо з ними розбиратися за законами воєнного часу. Ви ж розумієте, про що я кажу? Сьогодні якщо хтось заважатиме робити речі проти війни чи питаннях життєдіяльності міста, їх просто всіх заарештують, посадять на підвал і там вони будуть сидіти до закінчення війни», – сказав мер.
Раніше мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва.
Нагадаємо, російські окупанти 21 березня обстріляли мирну квартали в Миколаєві. Загарбники скинули бомби на лікарню та готель в місті. Також росіяни обстріляли автозаправку в Корабельному районі Миколаєва.