Фейкова медаль «За взяття Криму»: рашисти спалилися на простій помилці

Російська пропаганда вигадала черговий фейк - нібито Україна збиралася відвойовувати Крим силою і навіть приготувала учасникам цієї операції медалі

Російські пропагандисти вигадали українську медаль «За взяття Криму», якою нібито мали нагороджувати учасників наступу на окуповану Росією територію півострова Крим

Рашистська пропаганда створила черговий фейк про нібито зірваний «превентивним ударом» план військового повернення до складу України окупованого 2014 року Криму. Про це пише Telegram-канал «Опєратівниє сводкі».

За інформацією каналу, ударна група ЗСУ планувала за морської підтримки країн-членів НАТО наступ на Крим.

Серед інших підготувань до наступу, у військкомати на півдні України нібито були розіслані медалі «За взяття Криму», які планували вручити після завершення цієї військової операції.

«Проте, як завжди, Путін усіх випередив», – хвалькувато констатувати факт «зриву» цієї «операції» автори анонімного каналу.

Інформацію Telegramз-каналів роз тиражували російські пропагандистські ЗМІ. Зокрема, видання Octagon написало, що ці медалі були знайдені у захоплених рашистами військкоматах Херсонської області.

Втім, неякісно зроблений фейк видав сам себе. Автори фальшивки, очевидно, не знаючи української мови, написали у посвідченні до медалі особисті дані президента України як «В.А. Зеленський», тоді як згідно із нормами української мови мало б бути «В.О. Зеленський» (Олександрович, а не Александрович).

Автори фальшивки замість "В.О. Зеленський" написали "В.А. Зеленський"

Нагадаємо, що, на відміну від фальшивої української «медалі», яку нібито мали вручати за визволення Криму від рашистських окупантів, в Росії у березні 2014 року запровадили справжню медаль «За повернення Криму».

Перше вручення цієї медалі відбулося уже 24 березня 2014 року, хоча навіть президент Росії Володимир Путін довгий час розповідав, що Росія не має до лютнево-березневих подій 2014 року на півострові ніякого відношення, а усю операцію там провели не ідентифіковані «ввічливі люди», які придбали військову форму «у будь-якому воєнторзі». Втім, пізніше Путін зізнався, що це була російська спецоперація.

Датою початку «повернення Криму» на медалі вказане 20 лютого 2014 року, коли в Києві ще відбувалася Революція гідності, а тодішній президент України Віктор Янукович не залишив столицю і продовжував виконувати свої посадові обов’язки.