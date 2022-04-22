Журналісти «Еспресо», «Прямого» і «5 каналу» відреагували на заяву секретаря РНБО

Телеканали неодноразово зверталися до РНБО із закликом долучити їх до спільного телемарафону

Працівники, журналісти та редакційні колективи «Еспресо», «Прямого» і «5 каналу» з великим подивом сприйняли заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, яку він зробив в ефірі спільного телемарафону про те, що нібито канали «вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон».

«Це не відповідає дійсності. Негоже лукавити в останні дні Страсного тижня; брехня – тяжкий гріх, що нині до того ж шкодить загальноукраїнській єдності, яка здивувала світ і є вагомим чинником української перемоги», – заявили журналісти.

Нагадаємо, 4 квітня телеканали без попередження та будь-яких законних підстав відключили від цифрового ефірного мовлення.

Телеканали «Еспресо», «Прямий» та «5 канал» неодноразово зверталися до РНБО та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом долучити їх до спільного телемарафону.

З перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон.

На телеканалах виходять в ефір програми таких всесвітньо відомих мовників, як «Радіо Свобода», France 24, BBC та «Голос Америки». Жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося.

«Заяву секретаря РНБО ми розцінюємо як спробу виправдати «потребами воєнного часу» незаконні дії посадовців, які суперечать європейським прагненням нашої держави, принципам свободи слова і планам отримати найближчим часом статус країни-кандидата в члени ЄС», − кажуть колективи телеканалів.

За їх словами, навіть воєнний стан не виправдовує фактичної політичної цензури, яку намагаються впровадити зараз, відключивши три проукраїнські телеканали.