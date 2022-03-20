«5 канал» та «Прямий» підтримують реалізацію єдиної інформполітики воєнного стану

Україна – не Росія. У нас важливими є демократія і свобода слова

Нині внутрішня єдність є запорукою перемоги

Журналісти та акціонери «Прямого» та «5 каналу» опублікували спільну заяву щодо інформаційної сфери в умовах воєнного стану.

«Ми, журналісти та акціонери двох телеканалів, «Прямого» та «5 каналу», підтримуємо зусилля влади в організації оборони країни – у тому числі в інформаційній сфері. Зокрема, і указ президента Україні, який ввів у дію рішення РНБОУ «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану».

Колективи каналів завжди стояли і непохитно стоять на проукраїнських патріотичних позиціях. Від початку повномасштабного російського вторгнення – дотримуються принципу one voice policy, коли всі українські журналісти говорять про війну одним голосом. Голосом з позиції національних інтересів України. Наші журналісти працюють в гарячих точках. Ведучі часто-густо виходять в ефір з бомбосховища», – йдеться у заяві.

Також автори звернення зазначають, що не існує жодних підстав обмежувати самостійне мовлення їхніх каналів – каналів з твердою проукраїнською позицією, яка ні в кого не викликає ані найменших сумнівів, і які ніколи не мали жодних нарікань з боку військових.

«Ми здатні й надалі забезпечувати повноцінне цілодобове мовлення і ефективно битися в інформаційній війні, захищаючи Україну, разом з колегами-журналістами з інших каналів.

Втім, розуміємо логіку воєнного стану. Нині – час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому ми будемо діяти відповідно до закону.

В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента», – наголошують автори звернення.

Також вони зазначають, що готові збільшити на усіх частотах двох каналів обсяг трансляції єдиного марафону на платформі стратегічної комунікації «Єдині новини UA Разом». І, що вже зараз транслюють їхні випуски новин.

«Натомість маємо отримати на паритетних засадах з іншими учасниками проекту достатній обсяг часу для трансляції програм «Прямого» та «5 каналу» на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики.

Маємо намір делегувати наших представників до редакційної групи платформи і марафону для обміну програмами, ідеями та гостями.

Але навіть у складних обставинах не забуваймо, що українці ведуть свою священну війну з ворогом ще і тому, що Україна – не Росія. У нас важливими є демократія і свобода слова, і принцип законності мають бути непорушними навіть в обставинах воєнного стану», – резюмують автори звернення.