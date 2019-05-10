Зірка британського року презентував кліп з українським гопаком



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Ноел Галахер — британський музикант, співак, гітарист, ідеолог і головний автор пісень британської рок-групи Oasis

«Як ще краще почати кліп, як не з українського козачого братства за участю кращих танцюристів Бредфордса?»

Британський співак Ноел Галагер (Noel Gallagher) випустив новий кліп, у якому виконують гопак танцівники Бредфордського клубу української діаспори у Британії.

Як повідомили на сторінці Бредфордського клубу у Facebook, кліп Галагера вийшов ще 7 травня.

«Як ще краще почати кліп, як не з українського козачого братства за участю кращих танцюристів Бредфордса?», — ідеться у повідомленні.

Як помітно на відео, двоє танцюристів в національному українському вбранні танцюють гопак на початку кліпу.

Ноел Галагер — британський музикант, співак, гітарист, ідеолог і головний автор пісень британської рок-групи Oasis. Після розпаду гурту Oasis Ноел розпочав сольну кар'єру.