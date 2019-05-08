Принц Гаррі і Меган Маркл повідомили, як назвали сина



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З первістком принца Гаррі і Меган Маркл познайомилися королева Єлизавета II і герцог Единбурзький Фото: Facebook The Royal Family

З новонародженим вже познайомилася його бабуся - матір Меган, Дорія Рагланд

Герцог та герцогиня Сассекські Гаррі і Меган повідомили ім'я свого новонародженого сина.

Про це зазначається на сторінці королівської сім'ї в Facebook.

«Герцог та герцогиня Сассекські назвали свого сина Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор (Archie Harrison Mountbatten-Windsor)», - йдеться в повідомленні.

З первістком принца Гаррі і Меган Маркл сьогодні познайомилася королева Єлизавета II і герцог Единбурзький. Матір Меган, Дорія Рагланд, також була присутня.

Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.