Принц Гаррі і Меган Маркл повідомили, як назвали сина
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З первістком принца Гаррі і Меган Маркл познайомилися королева Єлизавета II і герцог Единбурзький
З новонародженим вже познайомилася його бабуся - матір Меган, Дорія Рагланд
Герцог та герцогиня Сассекські Гаррі і Меган повідомили ім'я свого новонародженого сина.
Про це зазначається на сторінці королівської сім'ї в Facebook.
«Герцог та герцогиня Сассекські назвали свого сина Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор (Archie Harrison Mountbatten-Windsor)», - йдеться в повідомленні.
З первістком принца Гаррі і Меган Маркл сьогодні познайомилася королева Єлизавета II і герцог Единбурзький. Матір Меган, Дорія Рагланд, також була присутня.
Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.
8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.