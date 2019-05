Caribbean Club Concert Hall у травні запрошує відвідати віртуозні джазові концерти



Джазовий понеділок – гарний початок тижня в затишному місці

Зустрічати новий тиждень у Caribbean Club Concert Hall для поціновувачів джазу вже стало доброю традицією, адже щопонеділка у київському клубі виступають кращі джазові музикантів країни. Дозвольте і ви собі розслабитись та відволіктись від буденності на травневих концертах серії Live Jazz Monday.

6 травня в рамках Live Jazz Monday зіграє Karina Mugir Quintet. Лідерка проекту - талановита вокалістка Каріна Мугір - наповнює віртуозністю і змістовною глибиною кожну пісню. Каріна співпрацювала у якості бек-вокалістки з гуртами «Океан Ельзи» та The Maneken. Вона відома своїми музичними експериментами та різножанровими програмами. На концерті на вас чекає оригінальне аранжування джазових стандартів, віртуозні імпровізації та авторські твори.

13 травня у Caribbean Club Concert Hall виступить джазовий квінтет DJanGoBeat. DJanGoBeat – молодий арт-проект, в репертуарі якого мікс циганського свінгу та філігранних імпровізацій. Вони вражають яскравим та барвистим звучанням, коли знайомі улюблені мелодії оживають та наповнюють серце теплом. Родзинкою їх виступів є інтелектуальний гумор та музика часів сухого закону.

20 травня джаз-бенд Cherkasy Jazz Quintet та Михайло Євтушенко представлять програму «Remembering the Beatles» - хіти легендарних The Beatles у джазовому аранжуванні. На одній сцені зустрінуться old-school віртуози, володарі найбільшого джазового здобутку Cherkasy Jazz Quintet та молода кров, амбіції і талант Михайло Євтушенко. За цією колаборацією – майбутнє української сцени. Їх джаз зачаровує вишуканістю, насиченістю та емоційним звучанням.

Джазовий понеділок – гарний початок тижня в затишному місці. Welcome to the Jazz!

