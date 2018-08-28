ЗМІ дізналися про кримінальне минуле підозрюваного у жорстокому вбивстві українки в Мексиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

33-річний Альфонсо Н. був останнім, хто бачив жінку живою

Мексиканця раніше підозрювали у злочинах, пов’язаних з корупцією

За підозрою у вбивстві українки Ярослави Ненастіної у мексиканському штаті Пуебла затримали 33-річного Альфонсо Н. - він був останнім, хто бачив її живою. Суддя застосував до нього попередній арешт.

Як повідомило видання El Sol de Puebla, імовірний убивця мав зв’язки з політикою та був близький до політичної партії соціальної інтеграції (Pacto Social de Integración).

Крім того, за даними Diario Cambio, мексиканця раніше підозрювали у злочинах, пов’язаних з корупцією. Тоді його відпустили на волю під заставу 5 тисяч песо та з зобов'язанням щотижнево з'являтися в поліцію.

Інформацію про непросте минуле підозрюваного підтвердила також співрозмовниця ТСН.ua, яка тримає зв'язок з батьками загиблої. Вона також повідомила, що батьки вбитої жінки збирають гроші на адвоката, але необхідної суми поки не мають.

Знайома загиблої розповіла, що діти жінки - 10 річний Карлос і 13-річна Сусанна - наразі знаходяться з батьками чоловіка Ярослави, який помер від раку багато років тому.

Зазначається, що у низці мексиканських ЗМІ злочин названо «фемініцидом» - термін на позначення вбивства жінок через їхню стать.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці в штаті Пуебла знайшли мертвою українку Ярославу Ненастіну, яку вважали зниклою безвісти.