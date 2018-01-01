  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ: Хорватія хоче повернути Україні чотири несправні винищувачі

    За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки, які Хорватія купила у ДП «Укрспецекспорт» за 8 млн євро
    Хорватія хоче повернути чотири несправні винищувачі МіГ-21 і просить Міністерство оборони України замінити їх на чотири справні літаки з державною гарантією. Про це повідомляє Jutarnji List з посиланням на джерела в хорватському Міноборони. За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки з номерами 131, 132, 134 і 135, які
    • Вчора, 21:58
    • Розсилка
    Винищувачі МіГ-21
    Винищувачі МіГ-21

    За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки, які Хорватія купила у ДП «Укрспецекспорт» за 8 млн євро

    Хорватія хоче повернути чотири несправні винищувачі МіГ-21 і просить Міністерство оборони України замінити їх на чотири справні літаки з державною гарантією.

    Про це повідомляє Jutarnji List з посиланням на джерела в хорватському Міноборони.

    За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки з номерами 131, 132, 134 і 135, які Хорватія купила у ДП «Укрспецекспорт» за 8 млн євро. Однак ВПС Хорватії оголосили їх несправними і непридатними.

    Згідно з контрактом, літаки повинні були експлуатуватися до 2023 року. Однак незабаром після прибуття до Хорватії з ними почалися проблеми. Вони стали непридатні вже в 2016 році, пролітав замість обіцяних 850 годин не більше 100-200 годин.

    Видання відзначає, що в Міноборони України визнали проблеми з винищувачами, заявивши, що договір був «виконаний зі шкодою для хорватської сторони».

    Читайте також
    Міноборони Укрспецекспорт літак Хорватія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ