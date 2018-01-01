ЗМІ: Хорватія хоче повернути Україні чотири несправні винищувачі

За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки, які Хорватія купила у ДП «Укрспецекспорт» за 8 млн євро

Хорватія хоче повернути чотири несправні винищувачі МіГ-21 і просить Міністерство оборони України замінити їх на чотири справні літаки з державною гарантією. Про це повідомляє Jutarnji List з посиланням на джерела в хорватському Міноборони. За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки з номерами 131, 132, 134 і 135, які



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Винищувачі МіГ-21

За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки, які Хорватія купила у ДП «Укрспецекспорт» за 8 млн євро

Хорватія хоче повернути чотири несправні винищувачі МіГ-21 і просить Міністерство оборони України замінити їх на чотири справні літаки з державною гарантією.

Про це повідомляє Jutarnji List з посиланням на джерела в хорватському Міноборони.

За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки з номерами 131, 132, 134 і 135, які Хорватія купила у ДП «Укрспецекспорт» за 8 млн євро. Однак ВПС Хорватії оголосили їх несправними і непридатними.

Згідно з контрактом, літаки повинні були експлуатуватися до 2023 року. Однак незабаром після прибуття до Хорватії з ними почалися проблеми. Вони стали непридатні вже в 2016 році, пролітав замість обіцяних 850 годин не більше 100-200 годин.

Видання відзначає, що в Міноборони України визнали проблеми з винищувачами, заявивши, що договір був «виконаний зі шкодою для хорватської сторони».