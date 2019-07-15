ЗМІ: Кандидат до Верховної Ради виявився причетним до банкрутства банку «Хрещатик»



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Кандидат у депутати від партії «Європейська солідарність» Олесь Маляревич Фото: kievvlast.com.ua

За даними видання «КиевВлась», члени ініціативної групи вкладників банку стверджували, що депутати, які входили до складу комісії, серед яких був і Маляревич, бойкотували засідання ТКК «по дзвінку»

Кандидата у народні депутати від партії «Європейська солідарність» Олеся Маляревича, який балотується як самовисуванець по 214-му округу, звинуватили у причетності до банкрутства банку «Хрещатик». Про це пише видання «КиевВлась».

У травні 2016 року Київрада створила тимчасову контрольну комісію з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

Депутат Київради Олесь Маляревич увійшов до складу ТКК та об’єктивно був причетний до банкрутства банку, де зберігалися гроші Київради та депозити киян.

Члени ініціативної групи вкладників банку стверджували, що депутати, які входили до складу комісії, серед яких був і Маляревич, бойкотували засідання ТКК «по дзвінку».

Нагадаємо, що банк «Хрещатик», заснований в 1993 році, був одним з учасників соціального проекту Київської міської ради під назвою «Картка киянина». 2 червня 2016 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб НБУ прийняв рішення відкликати банківську ліцензію у ПАТ КБ «Хрещатик» та ліквідувати його.

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації. Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій. Напередодні визнання ПАТ «КБ «Хрещатик» неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мільярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані «безцінні» папери.