ЗМІ: китайські компанії стежать за емоціями співробітників через сенсори мозкової активності

Повідомляється, що відстеження емоційного стану допомагає збільшити доходи

Більше 10 заводів в Китаї почали використовувати сенсори мозкової активності з штучним інтелектом, щоб стежити за емоційним станом співробітників. Від них вимагають постійно носити спеціальні пристрої під час роботи. Про це повідомили джерела South China Morning Post. Працівникам більше 10 заводів доводиться носити на виробництві каски з



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Повідомляється, що відстеження емоційного стану допомагає збільшити доходи

Більше 10 заводів в Китаї почали використовувати сенсори мозкової активності з штучним інтелектом, щоб стежити за емоційним станом співробітників. Від них вимагають постійно носити спеціальні пристрої під час роботи. Про це повідомили джерела South China Morning Post.

Працівникам більше 10 заводів доводиться носити на виробництві каски з вбудованими сенсорами мозкових хвиль. Пристрої допомагають виявити втому, паніку, смуток і інші емоції у співробітників. Деякі компанії також додали сенсори в VR-гарнітури, щоб стежити за тим, як персонал реагує на віртуальне середовище, створену після робочих сценаріїв.

Повідомляється, що найчастіше пристрої почали використовувати виробничі компанії, на яких працівники стикаються з високим ризиком, наприклад серед машиністів поїздів або електриків. Сенсори визначають, якщо такий працівник втомився або задрімав і дають сигнал тривоги керуючому персоналу.

Таким чином, пристрої економлять компаніям гроші на помилках і нещасних випадках. Крім того, повідомляється, що відстеження емоційного стану допомагає збільшити доходи. Представник однієї з компаній заявив South China Morning Post, що доходи його фірми виросли на 315 мільйонів доларів з моменту, коли серед співробітників впровадили систему в 2014 році.

Однак нові вимоги китайського бізнесу не до кінця влаштовують працівників. Наприклад, через невеликий стресу їх можуть попросити зробити перерву на кілька днів і навіть звільнити. При цьому незрозуміло, що робити, якщо система виявить проблему у людини, яка вважає себе цілком здоровою.

Як зазначило видання, в Китаї немає закону, який забороняв би компаніям використовувати такий підхід в роботі. Роботодавці застосовують технологію для збільшення доходів, а китайські співробітники часто дуже слабкі, щоб сказати «ні».