КНР хоче використовувати штучний інтелект на своїх підводних човнах

Нова система дозволе швидше виявляти супротивників під водою

КНР проводить модернізацію комп’ютерних систем своїх атомних підводних човнів за допомогою штучного інтелекту (artificial intelligence, AI). Про це гонконгське видання The South China Morning Post повідомила особа, яка безпосередньо задіяна в проекті. [READ_MORE] Перш за все системи на основі штучного інтелекту мають допомогти зменшити



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Нова система дозволе швидше виявляти супротивників під водою

КНР проводить модернізацію комп’ютерних систем своїх атомних підводних човнів за допомогою штучного інтелекту (artificial intelligence, AI). Про це гонконгське видання The South China Morning Post повідомила особа, яка безпосередньо задіяна в проекті.

Перш за все системи на основі штучного інтелекту мають допомогти зменшити навантаження на командуючих офіцерів, яке значно збільшується в умовах постійної роботи під водою і в обмеженому просторі. В тому числі це стосується необхідності аналізувати сигнали, які збирає сонар і приймати відповідні рішення.

Штучний інтелект на китайських атомних підводних човнах буде аналізувати інформацію, яка отримується системою сенсорів, які створюються КНР в прибережних водах, сенсорів самих субмарин чи даних, які будуть вводити солдати.

Нова система має допомогти командуючому субмарини оцінити ситуацію, в тому числі що стосується солоності води і температури, що впливає на дані під час роботи сонара. Це в кінці кінців має дозволити швидше виявляти супротивників під водою. Також штучний інтелект допомагатиме офіцерам оцінювати ризики і переваги тих чи інших маневрів під водою, а також пропонуватиме свої маневри.

При цьому КНР не має наміру скорочувати кількість персоналу своїх субмарин, не зважаючи на рішення встановити системи із штучним інтелектом. Американські експерти визнають, що такі кроки поставлять під сумнів домінування США під водою.