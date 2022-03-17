ЗМІ: Кремль знайшов винного у провалі «спецоперації». Затримано одного з начальників «Росгвардії»

Заступнику директора «Росгвардії» закидають розкрадання коштів

Співробітники ФСБ Росії та Слідчого комітету Росії затримали заступника директора «Росгвардії» Романа Гаврилова. Нині відбувається допит. Про це повідомляє «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на свої джерела.

Джерела стверджують, що Гаврилова було затримано в рамках розслідування про розкрадання коштів, виділених на забезпечення військ «Росгвардії», в тому числі підрозділів, що беруть участь у спецоперації в Україні, паливно-мастильними матеріалами та продуктами харчування. Після закінчення допиту буде вирішуватися питання про притягнення до відповідальності як обвинуваченого.

Між тим, депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн заперечує факт затримання високопосадовця. Повідомлення про затримання він назвав «абсолютним фейком». «Щойно я сам розмовляв з генералом Гавриловим», – написав Хінштейн у своєму акаунті в Telegram.

Нагадаємо, в Україні триває 22-й день повномасштабного вторгнення Росії. За час війни загинуло щонайменше 14 тис. окупантів, знищено сотні одиниць техніки.