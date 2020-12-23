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    Думки вголос

    Чому російські опозиціонери замість коктейлів Молотова приносять до будівлі ФСБ труси?

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Чому російські опозиціонери замість коктейлів Молотова приносять до будівлі ФСБ труси?

    Російський бунт. Безглуздий і безглуздий

    Мовою оригіналу

    Москвичи проводят одиночные пикеты у здания ФСБ на Лубянке с трусами.

    Ну, то есть, как и предполагалось. Вот вам в прямом эфире самим убийцей на пальчиках сказано – да, мы убийцы, да, хотели убить, да, травим-убиваем, да, государство-террорист.

    И русский оппозиционер, теперь уже на сто процентов уверенный в том, что – да, убийцы, да, убивают, да, диктатура – встал, наконец, с дивана, и мужественно пошел на Бастилию с трусами наголо. 

    Так, с шутками-прибаутками, они про*бали все зачеркнуто отметили ДЕСЯТИЛЕТИЕ начала протестов, которое как раз в этом декабре.

    Карма, с*ка ты такая. Если десять лет водить революционеров с шариками по загонам, то все, на что они окажутся способны в критический момент, когда действительно надо уже выходить и дальше шагать назад некуда – это выйти с трусами.

    И сделать потом с ними селфи в автозаке.

    Ленточки, шарики, уточки, кроссовки, белый круг, белый квадрат... Какое бы еще мощное революционное оружие применить к сатрапам?

    Тринадцать миллионов просмотров. Полтора человека с трусами.

    Фантастическая производительность.

    Вы бы, бл*дь, с коктейлем Молотова к Лубянке шли, а не с трусами, карбонарии грозные.

    Мама, я в тюрьме и с трусами.

    Русский бунт. Бессмысленный и бессмысленный.

    Все в свисток, себе ничего!

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ФСБ путінський режим
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