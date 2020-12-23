Чому російські опозиціонери замість коктейлів Молотова приносять до будівлі ФСБ труси?

Російський бунт. Безглуздий і безглуздий

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Москвичи проводят одиночные пикеты у здания ФСБ на Лубянке с трусами.

Ну, то есть, как и предполагалось. Вот вам в прямом эфире самим убийцей на пальчиках сказано – да, мы убийцы, да, хотели убить, да, травим-убиваем, да, государство-террорист.

И русский оппозиционер, теперь уже на сто процентов уверенный в том, что – да, убийцы, да, убивают, да, диктатура – встал, наконец, с дивана, и мужественно пошел на Бастилию с трусами наголо.

Так, с шутками-прибаутками, они про*бали все зачеркнуто отметили ДЕСЯТИЛЕТИЕ начала протестов, которое как раз в этом декабре.

Карма, с*ка ты такая. Если десять лет водить революционеров с шариками по загонам, то все, на что они окажутся способны в критический момент, когда действительно надо уже выходить и дальше шагать назад некуда – это выйти с трусами.

И сделать потом с ними селфи в автозаке.

Ленточки, шарики, уточки, кроссовки, белый круг, белый квадрат... Какое бы еще мощное революционное оружие применить к сатрапам?

Тринадцать миллионов просмотров. Полтора человека с трусами.

Фантастическая производительность.

Вы бы, бл*дь, с коктейлем Молотова к Лубянке шли, а не с трусами, карбонарии грозные.

Мама, я в тюрьме и с трусами.

Русский бунт. Бессмысленный и бессмысленный.

Все в свисток, себе ничего!

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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