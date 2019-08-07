ЗМІ: людина, яка сприяла звільненню Єфремова, сиділа з ним в одному СІЗО



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Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, вийшов під домашній арешт

Єфремов вийшов із СІЗО завдяки рішенню Конституційного суду, який дав можливість усім обвинуваченим оскаржувати запобіжний захід, коли справу слухають по суті

Обвинувачений у держзраді та сприянні тероризму ексрегіонал Олександр Єфремов вийшов із СІЗО завдяки рішенню Конституційного суду, який дав можливість усім обвинуваченим оскаржувати запобіжний захід, коли справу слухають по суті.

Подав цю скаргу до КСУ невідомий чоловік на ім'я Віктор Миколайович Глущенко.



Як стало відомо Insider, людина з таким же іменем та прізвищем є обвинуваченим у справі про умисне вбивство. Справу слухають в Рубіжанському міському суді Луганської області. Там розглядають письмові докази та допитують свідків.

Згідно з ухвалою суду, Віктор Глущенко знаходиться під вартою в Старобільскому СІЗО в Луганській області.



Саме там близько трьох років утримувався Олександр Єфремов.



Нагадаємо, після того як КСУ дав можливість оскаржувати запобіжні заходи на етапі розгляду по суті, захисники Єфремова подали апеляцію до Луганського апеляційного суд. Той не зібрав колегію, і скаргу розглядав Київський апеляційний суд.



Цьому передувало ще одне рішення КСУ. За скаргою Надії Савченко він визнав неконституційними положення, за якими до обвинувачених в тероризмі та держзраді можна застосовувати лише безальтернативний арешт. Іншими словами, таких КСУ дозволив таких обвинувачених випускати із СІЗО.



Це сталось і з Єфремовим, якого випустили під домашній арешт.