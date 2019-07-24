Єфремов вийшов із СІЗО
Колишній регіонал Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську
Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов з СІЗО у Старобільську.
Як повідомляє ТСН, Єфремов вийшов з будівлі слідчого ізолятора близько 8 години ранку. Жодних речей у руках не ніс.
Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover, яким Єфремов пересувається у Києві.
Також в машині політиків супроводжували двоє представників правоохоронних органів.
Як відомо, Печерський суд Києва в понеділок, 22 липня, звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.
Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.