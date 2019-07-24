Єфремов вийшов із СІЗО



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Єфремов вийшов з будівлі слідчого ізолятора близько 8 години ранку

Колишній регіонал Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську

Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов з СІЗО у Старобільську.

Як повідомляє ТСН, Єфремов вийшов з будівлі слідчого ізолятора близько 8 години ранку. Жодних речей у руках не ніс.

Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover, яким Єфремов пересувається у Києві.

Також в машині політиків супроводжували двоє представників правоохоронних органів.

Як відомо, Печерський суд Києва в понеділок, 22 липня, звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.



