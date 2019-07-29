  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна цього року може закупити велику партію американської зброї – посол

    • Розсилка
    У сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером - Україна цього року може закупити велику партію американської зброї – посол
    У сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером

    92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів

    Українська сторона відпрацьовує контракт на закупівлю великої партії летальної зброї в Сполучених Штатах, який може бути реалізований вже нинішнього року.

    Про це розповів посол України в США Валерій Чалий, який ближчим часом завершить місію у Вашингтоні.

    «Ми очікуємо, що вже цього року буде реалізований великий проект закупівлі летальної оборонної зброї», - зауважив український дипломат.

    Він не став уточнювати специфікації озброєнь, однак підкреслив, що це стало можливим «завдяки довірі до України, якої не було ще в 2015 році», а також змінам українського законодавства, які сьогодні реформували цю сферу.

    Читайте також

    «Для того, аби пройти цей шлях, потрібно було зробити важливі кроки, наприклад, відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони за кордоном, в першу чергу у США. Чому я кажу «в першу чергу», бо 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів. Підкреслю, 92%»,- зауважив посол.

    Він також акцентував, що у сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером, і відповідні інструменти такої взаємодії вже діють незалежно від політичних процесів в Україні і Сполучених Штатах.

    Читайте також
    США зброя посол військова техніка Україна Валерій Чалий озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ