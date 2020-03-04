ЗМІ: Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи MH17



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Нідерланди планували відрядити до України тисячу бійців аеромобільної бригади - для забезпечення в зоні катастрофи роботи рятувальників і судово-медичних експертів

Нідерландські військові мали вирушити на Донбас «тільки з тим, що поміститься в їхніх рюкзаках»

Збройні сили Нідерландів одразу після катастрофи літака рейсу МН17 розробили конкретні плани військової операції на Донбасі з метою збирання доказів та повернення останків загиблих.

Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на командувача сухопутних військ Нідерландів Мартіна Вайнена.

«Питання було таке: у нас є місце катастрофи, на яке ми не маємо доступу. Як можна забезпечити повернення останків загиблих? Розроблялися різні типи операцій. Від обережного до дуже жорсткого», - зазначив військовий.

Зокрема, за його словами, планувалося відрядити до України тисячу бійців аеромобільної бригади - для забезпечення в зоні катастрофи роботи рятувальників і судово-медичних експертів.

Зазначається, що нідерландські військові мали вирушити на Донбас «тільки з тим, що поміститься в їхніх рюкзаках». Передбачалося, що вони займуть позиції по всьому району й утримуватимуть їх кілька днів.

Цей план було скасовано в останній момент, коли для участі в операції на Донбасі військових уже поспішно повертали з навчань у Португалії.

Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Особи 13 свідків залишать анонімними через загрозу їхній безпеці.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов.

Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.