Прокуратура повідомила про підозру затриманому охоронцю уламків збитого літака MH17



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Пособника бойовиків затримали на Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил

Зловмисник був залучений до охорони місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 компанії Malaysia Airlines, унаслідок якої загинули 298 людей

Охоронцю уламків авіалайнера Boeing 777 компанії Malaysia Airlines повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом збройних формуваннях.

Про це 11 січня повідомили в пресслужбі прокуратури Донеччини.

«Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури 26-річному мешканцю Торецька, який брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої ДНР, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у серпні 2014 року чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів та був зарахований до так званого батальйону «Народне ополчення», розташованого у місті Єнакієвому. Бойовик здійснював охорону блокпоста у селі Грабовому Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі та документи у водіїв і пасажирів та передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місцеперебування та пересування військової техніки Збройних сил України.

Крім того, зловмисник був залучений до охорони місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 компанії Malaysia Airlines, унаслідок якої загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду у розмірі від 500 до 1500 руб.

Чоловік був затриманий. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також вирішується питання щодо зміни кваліфікації дій зловмисника за тяжчим складом злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курськ