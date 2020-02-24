Справа MH17: слідчі заявили, що є свідок запуску російської ракети «Бук»



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Голова JIT Фред Вестербеке розкрив деталі розслідування катастрофи МН17

Слідчі впевнені у тому, що ракета була пущена з російської системи ППО «Бук»

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) має свідка запуску ракети, якою був збитий пасажирський літак Boeing-777 Малайзійських авіаліній над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року.

Про це заявив голова JIT Фред Вестербеке в ефірі телеканалу CBS.

«Я б сказав, що є очевидець (запуску ракети - ред.). А скільки, я б не казав скільки», - зазначив Вестербеке.

За його словами, слідчі впевнені у тому, що ракета була пущена з російської системи ППО «Бук».

Водночас, підкреслив Вестербеке, немає сумнівів, що ця ракетна система «Бук» належала 53-ій бригаді Збройних сил Російської Федерації.

Він підкреслив, що у ці п'ять років РФ узагалі не допомагала у розслідуванні. «Вони (Росія - ред.) мали надати нам усю інформацію та всі докази, необхідні у цьому складному розслідуванні. Вони мали сказати нам на другий день після того, як це сталося: «Ми зробили помилку» або "Ми вчинили те, чого не мало статися». Вони мусили взяти ініціативу. Але цього так і не було зроблено», - сказав Вестербеке.

Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.