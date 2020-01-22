Зеленський обговорив з Рютте справу МН17 і збиття українського літака в Ірані



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В олодимир Зеленський провів зустріч з п рем’єрміністром Королівства Нідерланди Марком Рютте Фото: Офіс президента

Україна розраховує на підтримку Нідерландами ініціатив, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єрміністром Королівства Нідерланди Марком Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі запросив співрозмовника відвідати Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Володимир Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.

Президент України обговорив з Марком Рютте справу МН17 та авіакатастрофу українського літака, що сталась в Ірані.

Зеленський подякував Марку Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

«Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони також порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб.