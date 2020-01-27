Суд у справі МН17: один із підозрюваних хоче свідчити у Гаазі



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Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня

Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Про це повідомили у пресслужбі суду, пише Укрінформ.

«Нещодавно суд отримав повідомлення про те, що як мінімум один з підозрюваних виявив бажання бути представленим у суді нідерландським захистом», - йдеться у повідомленні.

В суді сказали, що не розголошують, хто саме виявив бажання долучитися до судового процесу по справі MH17. Суд також не розголошує назви юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного.