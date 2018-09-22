ЗМІ: Еквадор у 2017 році призначив Джуліана Ассанжа своїм дипломатом у Росії



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Фото: ticinotoday.ch Російські дипломати намагалися вивезти Джуліана Ассанжа з Великобританії

Еквадор хотів зробити з Ассанжа дипломата, але скасував призначення

Еквадор у 2017 році призначив на дипломатичну посаду в Росії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, але рішення анулювали, оскільки Британія відмовилася надати йому дипломатичну недоторканність. Про це йдеться у документах МЗС Еквадору, які опинилися у розпорядженні агентства Reuters, повідомляє «Укрінформ».

«Еквадор 19 грудня минулого року схвалив «спеціальне призначення на користь Джуліана Ассанжа, щоб він міг виконувати функції в посольстві Еквадору в Росії», - йдеться у листі МЗС Еквадору, написаному опозиційній законодавиці Паолі Вінтіміллі.

Як зазначається, під терміном «спеціальне призначення» мається на увазі право президента Еквадору призначати радників на дипломатичні посади, навіть якщо вони не є професійними дипломатами.

Агентство наголошує, що невдалі спроби Еквадору вказують на те, що президент країни Ленін Морено залучив Москву до врегулювання ситуації з Ассанжем, який уже шість років переховується від кримінального переслідування у посольстві Еквадору в Лондоні.

Однак у ноті британського МЗС від 21 грудня 2017 року зазначається, що Лондон не вважає, що Ассанж має якісь привілеї чи імунітет відповідно до Віденської конвенції.

Після цього Еквадор відмовився від свого рішення щодо призначення Ассанжа.

Газета Guardian у п'ятницю повідомила, що російські дипломати провели таємні переговори в Лондоні, щоб допомогти Ассанжу втекти з Британії завдяки операції, попередньо призначеній на минулорічне Різдво.

Представники Ассанжа і Wikileaks не стали коментувати ситуацію, отримати коментар МЗС Еквадору Reuters також не вдалося.

Як відомо, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, аби уникнути екстрадиції до Швеції, де розслідували справу за обвинуваченням його у сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.

Шведські прокурори закрили справу торік, однак щодо Ассанжа досі діє ордер на арешт у Великій Британії через несплату застави у 2012 році.

Засновник WikiLeaks також побоюється, що вихід із посольства загрожуватиме йому екстрадицією до США, де йому можуть пред'явити звинувачення у незаконній публікації секретних військових та дипломатичних документів.