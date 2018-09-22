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    У світі

    ЗМІ: російські дипломати планували таємно вивезти засновника WikiLeaks в РФ

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    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - ЗМІ: російські дипломати планували таємно вивезти засновника WikiLeaks в РФ
    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

    Джерела видання повідомляють, що Ассанж після втечі повинен був залишитися в РФ, щоб уникнути ризику екстрадиції до США

    Російські дипломати в 2017 році провели секретні переговори з людьми, близькими до засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, щоб оцінити можливість допомогти йому втекти з Великобританії.

    Про це повідомляє Guardian.

    Видання повідомляє, що був розроблений спеціальний план, згідно з яким Ассанжа повинні були таємно вивезти в дипломатичному автомобілі з посольства Еквадору в Лондоні.

    Джерела видання повідомляють, що Ассанж повинен був залишитися в Росії, щоб уникнути ризику екстрадиції до США. При цьому план залишився нереалізованим, оскільки вважався занадто ризикованим.

    Повідомляється, що вивезення Ассанжа планувався на Різдво 2017 року і було пов'язане з невдалою спробою Еквадору надати засновнику WikiLeaks дипломатичний статус. У свою чергу Кремль був готовий надати підтримку, зокрема, дозволити Ассанжу приїхати в Росію і там жити.

     Одне з джерел розповіло, що посередником у цих переговорах був якийсь російський бізнесмен.

    Нагадаємо, раніше американські демократи подали до суду на Росію, помічників Трампа та Wikileaks.

    Джерело: РБК-Україна

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