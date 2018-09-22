ЗМІ: російські дипломати планували таємно вивезти засновника WikiLeaks в РФ



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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

Джерела видання повідомляють, що Ассанж після втечі повинен був залишитися в РФ, щоб уникнути ризику екстрадиції до США

Російські дипломати в 2017 році провели секретні переговори з людьми, близькими до засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, щоб оцінити можливість допомогти йому втекти з Великобританії.

Про це повідомляє Guardian.

Видання повідомляє, що був розроблений спеціальний план, згідно з яким Ассанжа повинні були таємно вивезти в дипломатичному автомобілі з посольства Еквадору в Лондоні.

Джерела видання повідомляють, що Ассанж повинен був залишитися в Росії, щоб уникнути ризику екстрадиції до США. При цьому план залишився нереалізованим, оскільки вважався занадто ризикованим.

Повідомляється, що вивезення Ассанжа планувався на Різдво 2017 року і було пов'язане з невдалою спробою Еквадору надати засновнику WikiLeaks дипломатичний статус. У свою чергу Кремль був готовий надати підтримку, зокрема, дозволити Ассанжу приїхати в Росію і там жити.

Одне з джерел розповіло, що посередником у цих переговорах був якийсь російський бізнесмен.

Нагадаємо, раніше американські демократи подали до суду на Росію, помічників Трампа та Wikileaks.

Джерело: РБК-Україна