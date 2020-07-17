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    ЗМІ: російські буксири сьогодні почнуть роботу в українському державному порту

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    <p>Російські буксири сьогодні почнуть працювати в українському державному порту</p> - ЗМІ: російські буксири сьогодні почнуть роботу в українському державному порту

    Російські буксири сьогодні почнуть працювати в українському державному порту

    Буксири зайдуть в порт і почнуть працювати у зернового терміналу компанії Kernel

    Сьогодні, 17 липня о 13:00 в порт Чорноморська зайдуть російські буксири Diamond N і Topaz N. Про це йдеться на сторінці громадського руху «Стоп корупції в портах України» в Facebook.

    «Сьогодні о 13:00 російські буксири Diamond N і Topaz N зайдуть в порт і почнуть працювати у зернового терміналу компанії Kernel. Це рішення негласно погоджено міністром Криклієм і в.о. керівника Морада Сергієм Звягинцевим. Басюк про рішення проінформований «дивляться» і чинити опір не буде. Приплили, товариші. Південному приготуватися. Цікаво, чи знає патріот Андрій Веревський про те, в яку схему його втягує директор його «Трансбалктермінала» Кизлевіч? Ще нам кажуть, що в схемі бере участь Борис Козир, на всіх кутах представляючись людиною з міністерства транспорту», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 16 липня більше сотні співробітників морського торгового порту «Чорноморськ» вийшли на мітинг: «Ні буксирного піратству!» до будівлі управління порту.

    За словами учасників мітингу, в останні роки на ринку буксирних послуг склалася ситуація, коли якісь особи, які близькі до влади на різних рівнях створюють фірми – «прокладки», які нібито надають буксирні послуги, не маючи власних буксирів. При цьому бенефіціарами цих компаній є представники Російської Федерації.

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