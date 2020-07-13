Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату комунальних послуг



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Ще 79 малозабезпеченим сім'ям Одеси призначена адресна муніципальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг

10 липня 2020 року відбулося тринадцяте засідання Комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають можливості своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

На засіданні було розглянуто звернення громадян міста Одеси.

Комісією прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 79 громадянам м. Одеса на загальну суму 490 300 грн.

4 громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.