ЗМІ: Суд, в якому Ощадбанк програв Росії, посилався на «угоду про приєднання» Криму

Ощадбанк є одним з найбільших українських банків, який станом на березень 2014 року мав найбільшу банківську мережу в Криму

Ощадбанк є одним з найбільших українських банків, який станом на березень 2014 року мав найбільшу банківську мережу в Криму

Український банк оскаржить рішення суду у Парижі у справі проти РФ

Апеляційний суд Парижа, який відхилив рішення Міжнародного трибуналу у справі Ощадбанку проти Росії про відшкодування 1,3 мільярда доларів, у своєму рішенні посилався на «договір про приєднання» Криму до Росії. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на рішення Апеляційного суду Парижа.

Зокрема, французький суд зазначив про «приєднання» Криму до Росії у другому параграфі свого рішення.

«18 березня 2014 року Республіка Крим була приєднана до Російської Федерації на умовах договору, укладеного того ж дня «Про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації та створення нових складових частин у межах Російської Федерації», – йдеться у тексті.

Водночас суд не пояснює, що мається на увазі під «Республікою Крим» та «укладенням договору». Однак, як зазначає ЗМІ, цей пункт усе одно не став вирішальним для судового рішення.

Підставою для скасування рішення Міжнародного трибуналу зазначили неправильне встановлення арбітражем своєї компетенції щодо розгляду справи.

Наразі Ощадбанк має можливість оскаржити це рішення. В українському банку заявили, що вважають рішення апеляційного суду юридично помилковим і таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах.

У Росії, зі свого боку, вважають, що рішення французького суду матиме прецедентне значення і в інших справах, які розглядають європейські суди.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк програв Росії апеляцію щодо вкраденого майна в окупованому Криму.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу українського Ощадбанку щодо компенсації збитків, завданих внаслідок окупації Криму Російською Федерацією. Сума відшкодування мала становити 1,1 мільярда доларів плюс відсотки.

Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі. 30 березня апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу. Проблемою стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. Ощадбанк же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Водночас, це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.