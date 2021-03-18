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    Економіка та фінанси

    Син засновника «1+1» Роднянського увійшов до наглядової ради Ощадбанку

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    Олександр Роднянський-молодший з дружиною Яніною Студіліною та батьком Олександром Роднянським-старшим - Син засновника «1+1» Роднянського увійшов до наглядової ради Ощадбанку
    Олександр Роднянський-молодший з дружиною Яніною Студіліною та батьком Олександром Роднянським-старшим
    Фото: inforesist.org

    Роднянський-молодший призначений на посаду замість Айвараса Абромавичуса

    Кабінет міністрів призначив сина продюсера та засновника телеканалу «1+1» Олександра Роднянського членом наглядової ради державного Ощадбанку. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №198-р від 17 березня.

    Олександр Роднянський-молодший призначений членом наглядової ради як представник президента в наглядовій раді банку замість Айвараса Абромавичуса.

    Згідно з декларацією Олександра Роднянського за 2020 рік, він і його дружина - російська актриса Яніна Студіліна орендують будинок площею 150 кв.м. у Великобританії.

    Він має квартиру в Києві площею 179 кв.м. Також у володінні сім'ї є нерухомість в Росії. Дружина Роднянського актриса Яніна Студіліна відома роллю другого плану в російському телесеріалі «Ранєткі».

    Роднянський отримав 1,7 млн грн зарплати у Кембриджському університеті, 153,6 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 121,7 тис. грн - за відчуження майна компанії Rodniansky Development Srl (Італія) .

    Також зберігає кошти в таких іноземних банках як HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB «International Financial Club».

    Роднянський-молодший був радником чинного президента Володимира Зеленського і розробляв його економічну програму. Потім його призначили головним економічним радником експрем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Олександр Роднянський-молодший – доктор економічних наук, професор, викладає у Кембриджі.

    4 листопада 2020 року Кабмін призначив колишнього міністра економіки, ексгендиректора держконцерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавічуса представником держави у наглядовій раді державного Ощадбанку.

    11 лютого уряд відкликав Абромавичуса з наглядової ради Ощадбанку через відповідний лист президента.

    Теги: Ощадбанк телебачення економіка банки нерухомість фінанси уряд
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