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    ЗМІ: у Малайзії затримали корабель з українцями

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    Судно затримано в декількох морських милях від східного узбережжя штату Джохор - ЗМІ: у Малайзії затримали корабель з українцями
    Судно затримано в декількох морських милях від східного узбережжя штату Джохор

    Балкер з українсько-російським екіпажем мав намір без дозволу увійти в малайзійський порт

    Управління морської поліції Малайзії (MMEA) заявило про затримання балкера з українсько-російським екіпажем у декількох морських милях від східного узбережжя штату Джохор на заході країни. Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомило видання Star.

    Відзначається, що у судна був відсутній дозвіл на вхід у малайзійський порт.

    «Всі 23 члени екіпажу були затримані після того, як вони не змогли пред'явити дозвіл на вхід від адміністрації порту. Екіпаж складається з громадян Росії та України віком від 21 до 68 років», - заявив представник MMEA. Він також зазначив, що два моряки були спрямовані в офіс MMEA для подальших розглядів.

    За інформацією газети Star, дане порушення загрожує штрафом у розмірі до 100 тисяч рінггітів (близько $24 тис.) І/або тюремним ув'язненням на термін до двох років.

    У МЗС України поки не коментували ситуацію.

    Нагадаємо, у вересні із затонулого в океані судна були врятовані двоє українців. Шестеро зникли безвісти. Їх судно зникло 26 вересня в Атлантичному океані недалеко від Мартініки внаслідок шторму.

     

    МЗС Малайзія корабель порт
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