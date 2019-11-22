Росіяни покрали унітази з українських кораблів. Світова преса відреагувала карикатурою на Путіна



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Карикатура Сергія Йолкіна на ситуацію з українськими кораблями Фото: Deutsche Welle

Художник зобразив Путіна, який стоїть на унітазі

Російський лідер Володимир Путін знову став героєм карикатури за авторством Сергія Йолкіна із німецького видання Deutsche Welle. Цього разу художник зобразив Путіна, який стоїть на унітазі в позі, яка нагадує сцену із відомої стрічки «Тітанік».

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

Вчора, 21 листопада, влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

Як «підтвердження» цього, було показано якесь відео, в якому ФСБ чомусь особливо акцентується на наявності незайманого гальюна.

Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли 20 листопада у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.