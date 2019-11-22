Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися



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Під Одесою танкер викинуло на мілину Фото: Думская

Екіпаж чекає на дозвол від судновласника та відмовляється від будь-якої допомоги

Власник танкера «Делфі», що сів на мілину біля берегів Одеси, не дозволяє екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не можуть підійти через шторм.

Як повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації, на борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України. На танкері закінчилося паливо і є проблеми з електрикою.

«Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги. З судновласником взятися неможливо», - йдеться в повідомленні.

Наразі в Одеській ОДА пройшло засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером.

За попередніми даними, судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився.

На борту «Делфі» немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

Відзначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови.

Повідомляється, що наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу «Дельфін», у повітрі сильно пахне дизелем.

Наразі в Одесі сильний вітер і високі хвилі.