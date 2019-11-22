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    Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися

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    Під Одесою танкер викинуло на мілину - Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися
    Під Одесою танкер викинуло на мілину
    Фото: Думская

    Екіпаж чекає на дозвол від судновласника та відмовляється від будь-якої допомоги

    Власник танкера «Делфі», що сів на мілину біля берегів Одеси, не дозволяє екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не можуть підійти через шторм.

    Як повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації, на борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України. На танкері закінчилося паливо і є проблеми з електрикою.

    «Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги. З судновласником взятися неможливо», - йдеться в повідомленні. 

    Наразі в Одеській ОДА пройшло засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером. 

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    Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися
    Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися
    Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися

    За попередніми даними, судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився.

    На борту «Делфі» немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. 

    Відзначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.

    За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови. 

    Повідомляється, що наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

    Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу «Дельфін», у повітрі сильно пахне дизелем.  

    Наразі в Одесі сильний вітер і високі хвилі.  

    Чорне море Одеса корабель аварія шторм вітер
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