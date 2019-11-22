Власник викинутого на мілину танкера не дозволяє екіпажу евакуюватися
Екіпаж чекає на дозвол від судновласника та відмовляється від будь-якої допомоги
Власник танкера «Делфі», що сів на мілину біля берегів Одеси, не дозволяє екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не можуть підійти через шторм.
Як повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації, на борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України. На танкері закінчилося паливо і є проблеми з електрикою.
«Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги. З судновласником взятися неможливо», - йдеться в повідомленні.
Наразі в Одеській ОДА пройшло засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером.
За попередніми даними, судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився.
На борту «Делфі» немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.
Відзначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.
За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови.
Повідомляється, що наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.
Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу «Дельфін», у повітрі сильно пахне дизелем.
Наразі в Одесі сильний вітер і високі хвилі.