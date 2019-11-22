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    Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега

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    Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега

    Екіпаж корабля відмовився евакуюватися

    Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину приблизно в кілометрі від берега.

    Про це повідомляє видання «Думская».

    Люди на борту відмовилися від евакуації.

    Повідомляється, що небезпеки для екосистеми затоки поки немає.

    Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

    За повідомленням ЗМІ, на борту танкера, за різними даними, перебувають від трьох до 15 людей.

    Одеса корабель
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