Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега



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Екіпаж корабля відмовився евакуюватися

Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину приблизно в кілометрі від берега.

Про це повідомляє видання «Думская».

Люди на борту відмовилися від евакуації.

Повідомляється, що небезпеки для екосистеми затоки поки немає.

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За повідомленням ЗМІ, на борту танкера, за різними даними, перебувають від трьох до 15 людей.