Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися
Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину приблизно в кілометрі від берега.
Про це повідомляє видання «Думская».
Люди на борту відмовилися від евакуації.
Повідомляється, що небезпеки для екосистеми затоки поки немає.
Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.
За повідомленням ЗМІ, на борту танкера, за різними даними, перебувають від трьох до 15 людей.