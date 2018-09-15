ЗМІ знайшли новий доказ причетності підозрюваних в отруєнні Скрипалів до спецслужб РФ



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Олександр Петров і Руслан Боширов

Номер телефону Петрова майже співпадає з номерами телефонів декількох підрозділів Міноборони РФ

Російське видання «Новая газета» заявило, що номер телефону Олександра Петрова, одного з двох підозрюваних в отруєнні екс-співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля, майже співпадає з номерами телефонів декількох підрозділів Міноборони РФ.

Нагадаємо, 14 вересня видання The Insider та дослідницька пошукова мережа The Bellingcat оприлюднили довідку Петрова з Федеральної міграційної служби РФ, позначки в якій свідчать про його роботу в розвідці.

Однак, як зазначає «Новая газета», ніхто не звернув увагу на ще одну позначку в цій довідці — номер телефону Петрова — 195-79-66. Видання пояснює, що цей номер відноситься до Хорошевського району Москви, в якому розташована штаб-квартира ГРУ.

«У тому, що номер телефону із довідки ФМС Петрова відноситься до Міноборони РФ, легко пересвідчитися й іншим способом. Можна в будь-якому пошуковику вбити перші 5 цифр з довідки Петрова і знайдеться декілька номерів телефонів підрозділів й підвідомчих структур Міноборони. Наприклад, телефон журналу «Зарубіжний військовий огляд» Міноборони РФ (499) 195-79-64 (відрізняється лише на одну цифру від номера з довідки Петрова). Редакція журналу розташована на Хорошевському шосе, поряд зі штаб-квартирою ГРУ», — йдеться у повідомленні.

Також видання зазначає, що колишній співробітник російських спецслужб розповів їм, що цей номер Петрова — телефон відділу кадрів місця, в якому той служить.

У розслідуванні The Insider та The Bellingcat йдеться, що паспорт Олександра Петрова виданий у 2009 році й у досьє Федеральної міграційної служби немає ніяких згадок про «попереднє життя»: реєстрації адреси проживання чи отримання інших паспортів. На файлі з паспортними даними Петрова стоїть штамп «Інформацію не надавати».

5 вересня британські прокурори назвали причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії двох росіян — Олександра Петрова і Руслана Боширова.