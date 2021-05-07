Знамениту картину Караваджо «Поцілунок Іуди» повернуть до Одеси восени (відео)

У 2008-му картину «Взяття Христа під варту» викрали та вивезли за кордон

Картину Караваджо «Взяття Христа під варту», чи «Поцілунок Іуди», обіцяють повернути до Одеського музею західного та східного мистецтва вже у вересні. Про це повідомляє «7 телеканал».

Нагадаємо, саме там витвір мистецтва зберігався з 1924 року. Але у 2008-му картину викрали та вивезли за кордон. Ще через два роки полотно виявили в Берліні, а ймовірних викрадачів затримали.

«Я мав можливість поспілкуватися з президентом Зеленським. Він особисто при мені подзвонив міністру культури, щоб цю картину, враховуючи, що її дата – 450 років, не на шкоду технологіям поставити в пріоритет і до вересня місяця її відреставрували» – повiдомив в. о. директора Одеського музею західного та східного мистецтва Ігор Пороник.

Зараз полотно видатного італійського митця перебуває на реставрації та зберігається як речовий доказ, адже судове провадження щодо викрадення ще не закрите.

Спеціалісти оцінюють приблизну вартість цієї картини у 100 мільйонів євро, але співробітники музею стверджують: вона неоціненна.

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